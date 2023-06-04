Водонаева из «Дома-2» указала на изъяны русских мужчин: призывает женщин разводиться

Алена Водонаева в последнее время славится в шоу-бизнесе лишь одним — спорными и грубыми высказываниями, которые только и делают, что обижают неопределенный, а в случае последней реплики — весьма определенный круг лиц.

На этот раз от забытой звезды досталось семейной паре Джигана и Оксаны Самойловой. Водонаеву до глубины души возмутило, что после очередной ссоры Самойлова простила отца своих четверых детей и дала мужу еще один шанс сохранить брак.

«Девушки, женщины, хочу задать вам вопрос. Только отвечайте честно. Вы зачем живете с жирными, обрюзгшими мужланами, которые вас не уважают?» — возмутилась экс-участница «Дома-2» в соцсетях.

Однако какой бэкграунд за плечами у самой Водонаевой? Два неудачных брака, причем второй не продлился и пары лет. Отсутствие серьезных отношений на протяжении долгого времени и отсутствие «успешной» семьи, опыт построения которой, вероятно (но не точно), дает женщине право судить своих современниц.

Соглашаться с Аленой или нет — это личное дело ее фанаток и хейтеров. Однако всегда существует вероятность, что такие якобы смелые и резкие посты нужны звездам-правдорубам не чтобы «помочь» своей аудитории по доброте душевной, а чтобы поднять свои низкие охваты, которые мешают продавать рекламу в Сети и зарабатывать желанные миллионы на наивности и доверчивости аудитории.