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Киноафиша Статьи Водонаева из «Дома-2» потратила миллион, чтобы изменить внешность: свежее фото поражает

Водонаева из «Дома-2» потратила миллион, чтобы изменить внешность: свежее фото поражает

21 апреля 2023 07:45
Водонаева из «Дома-2» потратила миллион, чтобы изменить внешность: свежее фото поражает

Теперь знаменитость довольна собственной фигурой.

Алена Водонаева никогда не скрывала, что пристально следит за своей внешностью. Звезда экрана не проводит и дня без тренажерного зала, а не так давно решилась на пластическую операцию, чтобы добиться тела мечты.

Так, после рождения сына Богдана Водонаева была недовольна своими формами. Долгое время она комплексовала, а потом решилась на маммопластику.

«У меня была очень большая грудь. Стала чуть поменьше — на два размера. Зато классной формы», — рассказала телеведущая.

На процедуру знаменитость потратила миллион рублей, а за помощью обратилась к звездному хирургу Сергею Блохину. Теперь она довольна своим телом, что регулярно доказывает в социальных сетях. Водонаева не стесняется публиковать весьма откровенные снимки, на которых хвастается формами, а ее поклонники не скупятся на комплименты.

«Вот это фигура», «Идеал!», «Смотришь на Алену, и настроение поднимается», — пишут восхищенные фанаты в блоге знаменитости.

Водонаева из «Дома-2» потратила миллион, чтобы изменить внешность: свежее фото поражает
Фото: кадры из шоу "Дом 2" (2004-2021), соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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