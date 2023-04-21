Водонаева из «Дома-2» потратила миллион, чтобы изменить внешность: свежее фото поражает

Алена Водонаева никогда не скрывала, что пристально следит за своей внешностью. Звезда экрана не проводит и дня без тренажерного зала, а не так давно решилась на пластическую операцию, чтобы добиться тела мечты.

Так, после рождения сына Богдана Водонаева была недовольна своими формами. Долгое время она комплексовала, а потом решилась на маммопластику.

«У меня была очень большая грудь. Стала чуть поменьше — на два размера. Зато классной формы», — рассказала телеведущая.

На процедуру знаменитость потратила миллион рублей, а за помощью обратилась к звездному хирургу Сергею Блохину. Теперь она довольна своим телом, что регулярно доказывает в социальных сетях. Водонаева не стесняется публиковать весьма откровенные снимки, на которых хвастается формами, а ее поклонники не скупятся на комплименты.