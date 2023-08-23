Водолеев ждут ссоры, а Козерогов — финансовые проблемы: ежедневный гороскоп на 24 августа

Предстоящий четверг будет благоприятным и легким. День подарит как приятные новости, так и неожиданные предложения. Главное, как уверены астрологи, — не бояться принимать смелые решения.

Близнецы

Астрологи рекомендуют Близнецам не терять здравый смысл. Четверг окажется весьма насыщенным, и только полный контроль над эмоциями и мыслями поможет пережить его без потерь и конфликтов.

Весы

Весы легко будут находить новых знакомых. Общение будет складываться легко и непринужденно, а все окружение будет поражено вашей харизмой и обаянием.

Водолей

Представителям этого знака нужно быть готовыми к решению множества проблем. Давние задачи, новые сложности — со всеми нужно справиться в один день, чтобы больше они никогда не напоминали о себе. При этом многие близкие не будут согласны с вашей позицией, поэтому приготовьтесь к маленьким и большим конфликтам.

Дева

Девы легко будут находить контакт как с незнакомыми людьми, так и со старыми приятелями. Четверг окажется благоприятным днем для поиска союзников и решения давних вопросов, в которых необходима поддержка со стороны.

Лев

Для Львов, как уверены астрологи, главное в предстоящий четверг — сохранять душевное спокойствие. Окружение как будто специально будет пытаться вывести вас из себя, поэтому все силы нужно посвятить на хорошо знакомые дела и отказаться от встреч с большинством знакомых.

Козерог

Козерогам пора обратить внимание на финансовые дела. Однако не стоит бояться попросить помощи, чтобы точно не упустить ничего важного и не совершить фатальную ошибку.

Овен

Овнов в предстоящий четверг будут сопровождать удача и везение. Главное — не бояться обратить все события в свою пользу, ведь судьба точно будет на их стороне.

Рыбы

Весь день астрологи советуют Рыбам посвятить работе. Главное, чтобы дело, которым они заняты, приносило лишь удовольствие. И в этом случае их непременно ждет успех.

Рак

У Раков предстоит весьма насыщенный на события день. Их ждут как сложности и потери, так и удачные совпадения. Не стоит отчаиваться — лучше стараться на все смотреть с позитивной стороны.

Скорпион

Скорпионов ждет плодотворный и успешный день. Дела будут решаться по щелчку пальцев, а врожденное обаяние поможет расположить к себе новых знакомых, которые непременно станут близкими соратниками.

Телец

Внутренняя решительность Тельцов поможет им успешно завершить предстоящий четверг. Представителей этого знака ждет множество дел, которые будут сопряжены со сложностями, но лишь уверенность в себе поможет выйти победителем из любой ситуации.

Стрелец

Стрельцам нужно обратить внимание на врожденную эмпатию. Она поможет вам лучше понять близких, однако неосторожные высказывания легко приведут к продолжительной ссоре.