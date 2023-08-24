Водолеев будут преследовать беды, а Весы — удача: ежедневный гороскоп на 25 августа

Предстоящая пятница прекрасно подойдет для получения образования и новых знаний. Астрологи советуют не закрываться от внешнего мира, а с трудностями бороться уверенно, чтобы не дать им и шанса испортить конец недели.

Близнецы

Важные дела необходимо закончить в первой половине дня. Финансовые вопросы и рабочие задачи лучше решить до обеда, ведь уже вечером вашим близким может понадобиться срочная помощь, ради которой придется изменить все планы.

Весы

Не бойтесь начинать новые дела и идти по зову сердца. Астрологи уверены: этот знак зодиака в течение всего дня будет сопровождать удача, поэтому любое начинание непременно окончится успехом.

Водолей

Водолеям стоит рассчитывать только на свои силы. Судьба приготовила для них несколько серьезных испытаний, а близкие, которые будут предлагать помощь, в итоге лишь усугубят ситуацию.

Дева

Первая половина дня пройдет для Дев весьма напряженно. Их ждут неудачи и многочисленные проблемы. Однако уже после обеда темная полоса закончится, и жизнь войдет в привычное русло.

Лев

Львам стоит посвятить свободное время общению. Старые знакомые непременно порадуют хорошими новостями, а новые — окажутся интересной компанией, которая точно станет полезной.

Козерог

Предстоящая пятница окажется весьма насыщенной для Козерогов. Их ждут как изменения в отношениях с близкими, так и перемены на работе. Но справиться с этим возможно. Совет прост: не стоит поддаваться эмоциям.

Овен

Если первая половина дня будет легкой и непринужденной, то после обеда Овнам нужно быть готовыми к сложностям. Их ждут конфликты и неприятные новости. И разрешить проблемы будет возможно далеко не всегда.

Рыбы

Врожденное чувство юмора Рыб поможет им справиться со всеми сложностями. Именно в пятницу стоит обсуждать непростые рабочие и личные вопросы, ведь даже легкая шутка непременно расположит собеседника и сгладит возможные конфликты.

Рак

Предстоящая пятница для Раков станет настоящим испытанием. Их ждет немало трудностей. Чтобы справиться с ними, нужно учиться на каждой ошибке. Но в итоге им удастся выйти победителями из всех противоречивых ситуаций.

Скорпион

Скорпионам нужно набраться терпения в конце недели. Судьба приготовила им несколько важных встреч и хорошие новости, но лишь те, кто не торопится, останутся полностью довольны этим днем.

Телец

Тельцам стоит копить силы для вечера, ведь он идеально подойдет для романтического свидания. Устройте ужин при свечах для своей второй половинки, которая высоко оценит ваши старания.

Стрелец

Стрельцам необходимо быть осторожными. Недоброжелатели попытаются обмануть их, даже самые близкие будут способны на обман. Поэтому и важные решения стоит отложить уже на следующую неделю, чтобы точно не ошибиться.