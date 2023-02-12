Водитель трамвая выиграла полмиллиарда рублей: удивитесь, как она живет сейчас

В 2019 году сложно было найти россиян, которые бы не завидовали семье Мирошниченко из Екатеринбурга. В один день они стали настоящими мультимиллионерами. Лотерейный билет Оксаны оказался выигрышным, ей достались 500 млн рублей.

Сообщалось, что вместе с мужем Николаем они потратили средства на отдых на дорогом курорте, погасили ипотеку за квартиру и собирались открыть кафе, ведь мужчина очень любил готовить. Но выяснилось, что это лишь слухи.

В интервью E1.ru Оксана заявила, что не получила выигрыш. Потом она, правда, взяла слова назад, пояснив, что пошла на хитрость, чтобы избежать повышенного внимания журналистов. Однако жить как миллионерша Мирошниченко все же не начала.

Оксана продолжила работать водителем трамвая, ведь она действительно любит свою профессию. В первый рейс она выезжает в 5 утра. Даже крупные покупки женщина позволить себе не может. Например, шубу она приобрела в кредит. Куда они вместе с мужем планируют потратить выигрыш, Мирошниченко не рассказала, лишь заметила, что у них и так все есть, поэтому надо думать о детях и внуках.