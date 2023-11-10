Водит под ручку и не отлипает сутки напролет: вот кто осчастливил овдовевшую Гурцкую

В мае этого года Диана Гурцкая пережила большую трагедию. Ушел из жизни супруг артистки Петр Кучеренко. Мужчина возвращался в Россию из командировки на Кубу, ему стало плохо прямо на борту. Увы, врачи не смогли спасти мужа звезды. Для Гурцкой избранник был опорой, без которой ей тяжело стоять на ногах.

Из-за трагедии певица покинула конкурс «Две звезды. Отцы и дети», в котором участвовала вместе с сыном Константином. Бедняжка замкнулась в себе и долгое время не появлялась на публике. Однако жизнь продолжается: Гурцкая решила взять себя в руки и быть счастливой, несмотря ни на что.

Недавно певица опубликовала снимок, на котором ее держат за руки двое привлекательных молодых людей. Одним из них оказался сын Костя, а другим — племянник Александр. Общество юных джентльменов заставило исполнительницу улыбаться впервые за долгое время.