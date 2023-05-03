Водил за нос весь СССР: жизнь наказала лжецелителя Кашпировского

Анатолий Кашпировский известен как один из самых знаменитых людей позднего СССР. Его сеансы собирали миллионы зрителей у телевизоров, а на выступлениях залы ломились от поклонников. Однако на пике своей славы он решил неожиданно изменить собственную жизнь.

Кашпировский после развала Советского Союза переехал в США. В новой стране он планировал лечить людей от ожирения с помощью гипноза, но не преуспел в этом. Американцы не доверяли эмигранту из СССР, и лишь самые любопытные поклонники знали о его достижениях в Союзе.

В США Кашпировский столкнулся не только с карьерным провалом, но и с личной драмой. Спустя несколько лет после переезда его дочь разбилась в ДТП в Канаде, что стало большим ударом для звезды экрана.

В итоге экстрасенс считает свою эмиграцию большой ошибкой. Ему не удалось добиться успеха в новой стране, а у себя дома он потерял репутацию и начал ассоциироваться с обманом и шарлатанством. Сегодня Кашпировский пытается восстановить свою карьеру и проводит сеансы в YouTube, но верят ему лишь единицы.