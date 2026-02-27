«Воцарилась зловещая тишина»: мультфильм нашего Шерлока запретили в СССР — довольно попсовый

В истории советской анимации были премьеры громкие, были забытые, а были такие, о которых шептались почти как о запрещённой пластинке зарубежной рок-группы. «Паучок Ананси и волшебная палочка» задумывался Василием Ливановым как музыкальная сказка про дружбу и свободу творчества.

А в итоге маленький африканский паук едва не оказался главным диссидентом телеэфира и вызвал нервную реакцию людей, привыкших запрещать все.

Проект изначально выглядел беспроигрышным. Сценарий написал сам Василий Ливанов — человек ироничный, наш Шерлок, с отличным чувством абсурда. Музыку сочинил Алексей Рыбников, тексты песен — Юрий Энтин. А все роли озвучил Гарри Бардин.

Никто из создателей не планировал политического манифеста. Сюжет прост: паучок Ананси собирает зверей и создаёт музыкальный ансамбль. Лес живёт в ритме песен и танцев. Идиллия рушится, когда появляется тигр — суровый, властный, раздражённый звуками гитар и барабанов. Он объявляет музыку вредной и запрещает её одним росчерком когтистой лапы.

«После просмотра воцарилась зловещая тишина, и все руководство удалилось в полном молчании», — рассказывал историк Георгий Бородин.

Проблема была не в анимации и не в песнях. Как раз в то время председатель Госкомитета по радио и телевещанию Сергей Лапин запретил трансляцию «попсовой» музыки вокально-инструментальных ансамблей, их вытесняли из эфира. И вдруг на экране появились звери, которым запрещают играть. Совпадение? Не думаем.

Ливанову и другим создателям предложили смягчить акценты. Переписать текст, убрать двусмысленности. Пытались перемонтировать фильм без участия режиссёров, но логика повествования рассыпалась. Скандал дошёл до самого Лапина, но тот раздражённо велел разбираться цензорам самим.

В итоге нашли компромисс: закадровый текст заменили на более безопасный, но написанный тем же Ливановым. Премьера состоялась, однако фактически мультфильм лёг на полку и в те годы по телевидению почти не показывался.

