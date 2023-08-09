Во второй половине 2023 года этот знак Зодиака ждет карьерный взлет: все будут завидовать

Повышение по службе - это то, о чем мечтают многие, но добиться удается только единицам. Карьерный рост зависит от доброго десятка факторов - предыдущих достижений, наличия вакантного места, личностных качеств претендента и других. Но нередко о неожиданном взлете по карьерной лестнице можно смело сказать - “звезды удачно сошлись”. Астрологи рассказали, представители какого знака зодиака могут рассчитывать на повышение до конца 2023 года.

Весы

Представители воздушного знака слывут в гороскопе ответственными и трудолюбивыми работниками. Действительно, их сложно упрекнуть в небрежности, лени и формальном присутствии на рабочем месте. Каждый день, проведенный в офисе, приносит Весам хорошие результаты.

Руководство очень ценит таких сотрудников. Нет ничего удивительного в том, что рано или поздно начальник решит повысить их. Звезды говорят, что до конца 2023 года Весы наверняка получат повышение, притом оно будет для них одновременно и долгожданным, и неожиданным.

Весам стоит обратить внимание на темы, которые руководители затрагивают в разговорах.

Если они расспрашивают о дальнейших профессиональных планах, пугаться определенно не стоит. Это вовсе не намеки на увольнение, напротив, таким образом босс дает понять - скоро вам поступит заманчивое предложение.

Если кто-то из начальства приглашает Весов присоединиться за обедом к столу, где обычно располагается руководящий состав, это тоже не просто так. Звезды предупреждают - шефы хотят оценить поведение сотрудника в неформальной обстановке, получше присмотреться к нему и узнать поближе.

Вполне вероятно, что повышению будет предшествовать какое-то особенное задание от руководства.

Например, побыть куратором для стажеров или провести мастер-класс для молодых сотрудников. Отказываться Весам ни в коем случае нельзя: такое поручение - знак высочайшего доверия.

И уж совсем прозрачный намек на скорое повышение - прохождение курсов по повышению квалификации или новый проект, в котором Весам поручат ведущую роль. Стоит вдвойне ответственно отнестись к возложенным задачам, поскольку от результата зависит очень многое.

Повышение принесет с собой не только авторитет среди других коллег и уважение начальства, но и приятные бонусы в виде повышения заработной платы и солидных премий.

Чтобы добиться поставленной цели, Весам необходимо быть смелыми и уверенными в своих способностях.