Во всем виноват «Морозко»: в этот миф о девушках из России верит 99% иностранцев

Иностранцы воспринимают советское кино весьма своеобразно. Культура сильно отличается, поэтому не всегда шутки, которые понимает любой россиянин, «считываются» западным зрителем.

Например, посмотрев фильм-сказку «Морозко», некоторые пользователи портала IMDB сделали необычные выводы о девушках из глубинки. Зрители из США свято уверены: поведение Марфуши в исполнении великой Чуриковой — это норма жизни. Так выглядит буквально каждая вторая девица на выданье.