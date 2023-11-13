Во всем виноват «Морозко»: в этот миф о девушках из России верит 99% иностранцев
Посмотрев фильм, многие сделали неожиданные выводы.
Иностранцы воспринимают советское кино весьма своеобразно. Культура сильно отличается, поэтому не всегда шутки, которые понимает любой россиянин, «считываются» западным зрителем.
Например, посмотрев фильм-сказку «Морозко», некоторые пользователи портала IMDB сделали необычные выводы о девушках из глубинки. Зрители из США свято уверены: поведение Марфуши в исполнении великой Чуриковой — это норма жизни. Так выглядит буквально каждая вторая девица на выданье.
«До просмотра я и понятия не имел, что, готовясь к встрече с потенциальными женихами, девушки смешно красились и надевали корону а-ля "Бургер Кинг"», — написал юзер с ником hathhead в отзывах к кинокартине.
Фото: Кадры из фильма «Морозко» (1964)