Во всем виноват «квартирный вопрос»: почему звезда советского кино не дожила до 32 лет

Жизнь некоторых советских звезд обрывалась при загадочных обстоятельствах. Так, до сих пор неясно, что произошло с актрисой Светланой Переладовой, известной по фильму «Рудин».

Главной тургеневской девушке советского кино прочили головокружительную карьеру. Типаж Светланы идеально подходил для исполнения ролей благородных барышень. Но, к сожалению, артистка скончалась в возрасте 31 года. О смерти Переладовой узнали через несколько дней после кончины.

Это произошло в период театрального межсезонья, когда актерам не требовалось каждый день появляться на работе. Было достаточно приходить только на репетиции. В один из назначенных дней Переладова не появилась в театре, что насторожило ее коллег и руководство.

В крохотную коммунальную квартиру, которую снимала актриса, отправились несколько человек. Соседи Светланы сказали, что не видели ее уже давно. Ключ от ее квартиры торчал в замочной скважине, поэтому пришлось вызывать милицию.

Когда дверь взломали, то увидели в комнате бездыханное тело Переладовой. Официальной причиной ее гибели назвали остановку сердца, но никто не знает, почему это произошло. Возможно, жизнь актрисы можно было бы спасти, если бы ей оказали помощь сразу же. Но Переладова была заперта в своей коммуналке и не могла даже позвать соседей.