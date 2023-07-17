Во всем превзошла мать: Варум остается только завидовать собственной дочери

Елизавета-Мария Варум-Агутина появилась на свет в творческой семье. Ее отец — известный российский композитор Леонид Агутин, а мать — популярная певица Анжелика Варум. Родители передали девушке свой талант и любовь к музыке.

24-летняя Елизавета уже давно выступает в составе собственной группы и часто дает концерты. У звездной наследницы немало поклонников как в России, так и в США, где девушка проживает с раннего детства.

Фанаты отмечают, что Лиза превзошла свою известную мать и по красоте, и по таланту.

Вот какие комментарии собирают клипы Варум-Агутиной:

«У этой девочки профессионально поставленный джазовый вокал!», «Замечательно! Восхитительная музыка», «Лицо очень красивое и уникальное».

Пользователи Сети отмечают, что Елизавета унаследовала от матери ее тихий проникновенный голос, а вот лицо девушке досталась от отца. У певицы яркая уникальная внешность, которая придает ей особый шарм и делает ее узнаваемой. Более посредственной матери остается только завидовать родной дочери, карьера которой набирает обороты.