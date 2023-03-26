Во всем подражает матери: обомлеете, увидев взрослую дочь черненькой из «Тату»

Скандальный дуэт «Тату» в начале нулевых «взорвал» мировую сцену. Сегодня Лена Катина и Юля Волкова уже взрослые женщины, которые растят своих детей.

Личная жизнь темненькой из «Тату» всегда была бурной. Свою первую большую любовь Волкова встретила в 19 лет. Ее избранником стал телохранитель группы Павел, который был на тот момент женат. Ради Юли он расстался с супругой и переехал к новой пассии. Вскоре Волкова забеременела и родила дочь Вику. Однако эти отношения распались уже через два года.

Сегодня Вике 18 лет, и она выросла настоящей красавицей. Девушка во всем подражает своей звездной маме. Как и Юля, она хочет стать певицей и давно занимается вокалом. Вика старается копировать и стиль Волковой: она выкрасила свои белокурые волосы в черный цвет, чтобы походить на свою эффектную мать. Как и Юля, она любит кожаные куртки и огромные платформы. Девушка не общается с отцом и не носит его фамилию.

Некоторые фанаты Юлии выразили сомнение, что охранник Павел является отцом ее дочери. По их мнению, девушка очень похожа на продюсера «Тату» Ивана Шаповалова. Но все это, конечно, лишь выдумки.