Во всем мире считают русским: это блюдо принцесса Диана ела три раза в неделю

Русская кухня полна необычных блюд, вкус которых может показаться иностранцам слишком экстравагантным. Но оказалось, что многие знаменитости обожали блюда, доступные простым россиянам. Исключением не стала даже принцесса Диана.

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди вспомнил, что супруга принца Чарльза хоть и имела доступ к самым изысканным блюдам, но предпочитала простую и полезную еду. Несколько раз в неделю она просила кулинара приготовить ей фаршированные сладкие перцы. Это блюдо считается во всем мире традиционной русской пищей, особенно популярной в пик осеннего урожая овощей.

«Во время королевских туров в ресторанах она пробовала множество вкусных блюд. Однако дома предпочитала фаршированный сладкий перец и баклажаны и постоянно их заказывала», — приводит слова повара издание Daily Express.

Такие закуски принцесса ценила за их питательность и пользу для организма. Кроме того, она внимательно считала все съеденные калории и отказывалась от вредных соусов, что благотворно отражалось на ее фигуре.