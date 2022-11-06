Во всем мире насмехаются над Беллой из «Сумерек»: актерская игра ни при чем

Кристен Стюарт сыграла в нашумевших «Сумерках» и стала посмешищем для всего мира. Многие осуждали звезду за отсутствие актерского таланта. Но была и другая причина, по которой она разочаровала как зрителей, так и критиков.

Казалось, что такая героиня, как Белла Свон, должна быть невероятно красивой и притягательной. Ни для кого не секрет, что на главные роли режиссеры, как правило, приглашают эффектных актрис — таких, от которых невозможно оторвать глаз, тех, кому хочется подражать. Вот только Кристен Стюарт явно не относится ни к первым, ни ко вторым.

На многих поклонников саги знаменитость произвела крайне неприятное впечатление. Мало кто из них может назвать Беллу в исполнении Стюарт эталоном красоты. Напротив, эта героиня выглядит довольно отталкивающе, из-за чего вызывает у публики не восхищение, а приступ смеха.