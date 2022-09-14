Во все тяжкие: Варнава засветилась с известным артистом после развода

Екатерина Варнава не тоскует после расставания с режиссером Александром Молочниковым. Артистка продолжает усердно работать, успевая при этом вовсю флиртовать с представителями противоположного пола.

Ранее звезда на глазах у всех поцеловалась с Сергеем Лазаревым. Теперь же во время театрализованного шоу «Абсолютно нага» знаменитость, которая, судя по всему, пустилась во все тяжкие, засветилась в жарких объятиях с другим известным артистом.

На сцену к актрисе поднялся король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Музыкант обнял Варнаву, после чего они страстно поцеловались. Впоследствии совместное видео экс-супруг Аллы Пугачевой выложил в своих социальных сетях, уточнив в подписи, что «подзарядил батарейки».

Теперь в Сети горячо обсуждают выходку двух звезд, которым приписывали роман после того, как Варнава снялась в одном из клипов Киркорова. «Никогда не видела подобного поведения, как-то неожиданно», «О, какие у вас страсти», — отметили фолловеры музыканта.