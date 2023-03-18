Во время спектаклей секс-символа СССР у театра стоял заведенный самосвал: причина шокирует

У Виктора Авилова не было актерского образования, несмотря на это, он построил блестящую карьеру. На счету артиста немало ярких ролей, которые сделали его настоящим секс-символом СССР.

Звезда экрана не только снимался в кино, но и играл в театре. При этом каждый раз, когда шел спектакль с участием актера, у входа стоял заведенный грузовик. На это было своя причина.

За работу в театре на Юго-Западе Авилов деньги не получал: он и его коллеги работали на безвозмездной основе. Чтобы сводить концы с концами, артист трудился водителем МАЗа — он занимался тем, что вывозил песок с карьера.

Вот почему Авилов всегда приезжал к театру на самосвале. Не глушил же его артист потому, что автомобиль был довольно старым и больше мог попросту не завестись. На такой риск Виктор Васильевич идти не желал, поскольку после окончания спектакля спешно отправлялся в следующий рейс.