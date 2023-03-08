Во времена СССР эти вещи были в каждом доме: сейчас их не достать

А некоторые пригодились бы и сегодня.

Советский быт подарил последующим поколениям как странные предметы интерьера вроде трельяжа, так и полезные вещи. От многих из них не отказалась бы и современная молодежь.

Взять, например, сифон, при помощи которого в домашних условиях делали газировку. В емкость наливали воду, в специальное отверстие вставляли патрон с газом — и напиток готов.

Еще одним неотъемлемым элементом в любом жилище времен Союза была стиральная доска. О ее ребристую поверхность можно было отбить себе все костяшки. Сейчас доски тоже делают, но из пластика. Хотя их актуальность в нынешних реалиях выглядит спорной.

Другим частым обитателем советских квартир был диапроектор (фильмоскоп). В зеленую «коробочку» вставляли сказки на пленке, а изображения проецировались на стену. В редких случаях диафильмы сопровождались грампластинкой или кассетой, чаще они выпускались без звукового сопровождения. Крупнейшим производителем пленочных сказок была московская компания «Диафильм», но она закрылась в 1993 году. Однако интерес к диапроекторам снова растет. Подобные устройства выпускают в Беларуси («Пеленг-500») и Китае («Реджио»).