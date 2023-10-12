Во времена Древней Руси все избегали девушек с такими отметинами: проверьте себя

Во времена Древней Руси мужчины весьма трепетно подходили к выбору будущей супруги. Женихи оценивали не только благополучие семьи девушки, но и ее саму, обращая внимание и на воспитание, и на внешность.

Так, не пользовались популярностью девушки с родинками и другими отметинами на теле и лице. Считалось, что так проявляется отметка врага рода человеческого, а невеста может принести беду в дом.

И девушки старательно скрывали любые отметины на теле и лице. Женихи настолько серьезно относились к этому, что могли отменить свадьбу, если случайно обнаружат родинку, например, на руке или за ухом избранницы.

Также церемонию могли отменить и из-за других проблем со здоровьем. Царапины или шрамы совсем не ценились мужчинами, поэтому девушка могла остаться одинокой на всю жизнь даже из-за незаметной отметины.