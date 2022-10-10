Во внучке Софи Лорен не узнать родственницу легендарной красавицы (фото)

Софи Лорен стала бабушкой в 72 года: у ее младшего сына Карло родилась дочь Лючия. Сегодня наследнице знаменитой актрисы уже 16 лет, и она активно развивает свою творческую карьеру, хоть и не похожа на знаменитую бабушку.

О своей жизни Лючия София Понти рассказывает в социальных сетях. Она занимается танцами и постоянно гастролирует по всему миру со своим коллективом. Артистка отличается красотой и собирает в своих блогах множество комплиментов от фанатов. При этом многие отмечают, что она едва ли похожа на Софи Лорен, поэтому нельзя догадаться, что они родственники, если не знать этого заранее.

«Ты невероятно красива!», «В восторге от твоей внешности», «Любуюсь на тебя», — пишут восторженные подписчики.

Сама же Лючия старается не афишировать, что родом из семьи знаменитой Лорен. Также она не рассказывает и о своем отце Карло, который прославился как дирижер.