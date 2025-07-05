Во «Властелине колец» показали только Гимли: рассказываем, где прятались остальные гномы

Если после просмотра трилогии «Властелин колец» у вас остался вопрос: «А где же все гномы?», вы не одиноки. В сражениях участвуют хоббиты, люди, эльфы — и только Гимли сражается за весь свой народ в одиночку. Создаётся впечатление, что остальные гномы либо прячутся, либо исчезли вовсе. Но правда оказывается куда интереснее: просто об этом в фильмах почти не упомянули.

Почему гномы держались в стороне

История гномов в Средиземье уходит корнями в мифологию, придуманную Джоном Толкином. В отличие от людей и эльфов, которых создал сам Илуватар (высшее божество этого мира), гномы были творением Вала Ауле — кузнеца среди богов. Это вызвало гнев Илуватара, но он увидел раскаяние своего ученика и всё же дал жизнь гномам, хоть и предупредил: между его детьми и гномами всегда будет недопонимание и даже вражда.

Так и получилось. Гномы не особо ладили ни с эльфами, ни с людьми, предпочитая уединённую жизнь под землёй. Они редко вмешивались в дела внешнего мира — разве что когда угроза становилась слишком явной.

Гномы в войне с Сауроном

В трилогии основной акцент сделан на Братстве кольца и защите Гондора. Но орки Саурона атаковали не только Минатирит. Битва шла по всему Средиземью — и гномы оказались на передовой в своих краях.

Особенно сильно пострадал Эребор, крепость в Синевосточных горах. Там жили потомки Дурина — древнейшего из гномов, который ещё во Вторую эпоху сражался бок о бок с эльфами против Саурона. И теперь их наследники вновь оказались в осаде. Орки наступали со всех сторон, и гномы были вынуждены держать оборону, не имея возможности отправить помощь другим народам.

Так что Гимли действительно был единственным представителем своего народа в составе Братства. Но он был не единственным гномом, кто сражался с силами зла. Просто другие битвы происходили далеко от камер Питера Джексона — но не менее ожесточённо.

Так что если вам показалось, что гномы «исчезли» из событий трилогии — это лишь иллюзия. Они сражались. Просто в другом месте. А здесь мы сделали для вас крутой и сложный тест на знание вселенной «Властелина колец».