Во сколько раз дом Меган и Гарри дороже, чем у Уильяма и Кейт: вы опешите

Отношения принцев Гарри и Уильяма сложно назвать идеальными. Последние годы они практически откровенно враждуют, а поклонники беспрестанно сравнивают их и их семьи. И, как уверена публика, старший сын Карла III заслуживает больше уважения.

Все дело в особняках, в которых живут наследники престола. Несколько месяцев назад принц Уильям и Кейт Миддлтон переехали в новый дом Adelaida Cottage, расположенный на территории Винздорского парка. Исторический особняк, построенный в XIX веке, находится недалеко от школы их детей, и, как отмечают знаменитости, интерьер так им нравится, что они даже не стали делать ремонт. Стоимость же его эксперты оценивают в 2,4 миллиона фунтов.

При этом Меган и Гарри, когда отправились жить в США, долгое время не могли определиться с жильем. В итоге они остановились на особняке в Монтесито, который позиционируют лишь как удобное жилье. В доме 9 спален и 16 ванных комнат, а его площадь составляет чуть больше 1600 квадратных метров. Стоимость же его — 12 миллионов фунтов, и, по данным СМИ, Меган и принц Гарри даже не пытались хоть как-то снизить цену.

Подобное сравнение шокировало поклонников королевской семьи. Многие обвинили Меган Маркл в лицемерии, ведь большая часть денег, на которые был куплен дом, принадлежит английским налогоплательщикам, а все ее разговоры о скромности точно нельзя считать правдой.