Во сколько просыпается Катерина и что чинит Гога: сложный тест для фанатов «Москва слезам не верит»

Чтобы стать генеральшей, надо выйти замуж за лейтенанта. Чтобы пройти наш тест, нужно посмотреть шедевр минимум 5 раз.

1979-й — год, когда советское кино выстрелило на все голоса, а одна мелодрама стала символом эпохи. «Москва слезам не верит» — не просто история про трех подруг и их большую столичную мечту.

Это фильм-маяк о взрослении, цене успеха и той самой «взрослой любви», которая приходит не с конфетами и букетами, а с ответственностью. Москва здесь — отдельный персонаж: промышленные цеха и общежитие, очереди, телевизионные студии, кухни, где решаются судьбы, и те самые электрички, уносящие надежды в дальние районы.

Одни герои снимают розовые очки, другие становятся важными людьми, но каждый проходит свой экзамен на прочность: повзрослеть и не предать себя.

Этот тест — для тех, кто знает фильм досконально: помнит, как меняются герои и по каким правилам они живут, свободно повторяют реплики и могут вспомнить детали, происходившие на фоне. Если «Москва слезам не верит» для вас — не просто оскароносная классика, а личная история, то вам не составит большого труда пройти этот тест из пяти вопросов.

