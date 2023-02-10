Во сколько Дженнифер Лопес оценила собственное имя: упадете, узнав эту цифру

Дженнифер Лопес не раз доказывала фанатам, что может похвастаться недюжинной деловой хваткой. Вот и на этот раз звезда не стала упускать возможность обогатить семейный бюджет, не прикладывая для этого больших усилий.

Певица приняла решение о продаже особняка в престижном районе Лос-Анджелеса — Бель-Эйр. Этот дом с девятью спальнями, 13 ванными комнатами, домашним кинотеатром и огромным бассейном исполнительница приобрела еще в 2016 году. Теперь же Лопес приняла решение расстаться с недвижимостью, за которую выложила 28 миллионов долларов.

Артистка призналась, что после свадьбы с Беном Аффлеком нуждается в более комфортном и просторном жилье. Между тем трудно не обратить внимание на то, что продает звезда дом с весьма нескромной наценкой за свое имя. Передать его новому владельцу знаменитость готова за 42,5 миллиона долларов.

Тем временем в Сети ходят слухи о проблемах в браке Лопес и Аффлека. Супруги засветились на торжественной церемонии «Грэмми», где на глазах у всех начали выяснять отношения. Певица сделала замечание возлюбленному, который не мог скрыть свое недовольное выражение лица. В любом случае знаменитости не спешат давать официальные комментарии о случившемся, чем только подогревают слухи о своем разладе.