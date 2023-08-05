Во многом уступает: Алферова променяла Абдулова на этого актера

Любви с первого взгляда у Ирины Алферовой при встрече с Александром Абдуловым не случилось. Тогда актриса подумала, что ни за что в жизни не станет крутить роман с нескладным рыжим коллегой. Но вскоре выскочила за него замуж.

Звезда экрана окружал красавицу-актрису любовью и заботой, и ее сердце растаяло. Это была, пожалуй, самая красивая пара советского кино, как Анджелина Джоли и Брэд Питт в Голливуде. Но по-настоящему счастливым этот союз не был. Абдулов мечтал о детях, но Алферова не хотела дарить мужу наследников. А вскоре и вовсе променяла его на другого актера.

Знаменитость не скрывала, что развод с супругом дался ей непросто. Артистка устала терпеть бесконечные измены возлюбленного и после расставания с ним нашла свое счастье рядом с Сергеем Мартыновым. С артистом звезда живет вот уже больше 30 лет и называет его самым-самым. Хотя многие считают, что третий муж Алферовой и в подметки легендарному Абдулову не годится.