Во Франции тоже умеют снимать «вау»: этот мини-сериал захватывает все внимание с первых секунд

Французские сериалы не так часто попадают в поле зрения широкой публики, но когда это происходит — результат бывает по-настоящему впечатляющим. Один из таких примеров — мини-сериал «Чёрные бабочки», созданный режиссёром Оливье Аббу. Шесть серий, но эмоций — на целый сезон. Психологический триллер с неожиданными поворотами, мрачной атмосферой и глубокой темой, от которой сложно оторваться.

Когда вдохновение приходит... из тьмы

Главный герой — писатель по имени Адриан Уинклер. Он переживает творческий кризис и с трудом продвигается дальше первых страниц нового романа. И вдруг — звонок. Некий Альберт Дезидерио предлагает написать автобиографию о своей жизни. Адриан решает: почему бы и нет?

Встретившись с пожилым мужчиной в его роскошном доме, писатель слышит историю страстной любви к девушке по имени Соланж. Сюжет будто сам льётся из уст клиента — вдохновение возвращается, работа спорится, а первые страницы даже восхищают его подругу. Но очень скоро Адриан понимает: он слушает не просто рассказ старика, а признание жестокого серийного убийцы, который десятилетиями ускользал от наказания.

Попытки отказаться от проекта оборачиваются неожиданным поворотом. Почему Адриан всё же остаётся? И кто на самом деле стоит за этой историей? Удастся ли ему распутать клубок лжи и спасти свою собственную жизнь?

Мрак, ирония и неожиданные развязки

«Чёрные бабочки» впечатляют не только сюжетом, но и формой подачи. Сериал содержит несколько линий, каждая из которых на первый взгляд не связана с другой. Но совсем скоро всё начинает складываться в единую картину — интригующую, тревожную и невероятно напряжённую.

Актёры Николя Дювошель, Нильс Ареструп, Алис Белаиди, Сами Буажила и Ализе Кост создают яркие образы, которым веришь без остатка. А сцены — порой жестокие, порой ироничные — вызывают мощный эмоциональный отклик.

Если вы ищете сериал, который не просто развлечёт, а заставит всерьёз задуматься и оставит след в памяти — «Чёрные бабочки» стоит внести в список обязательного просмотра. А здесь подборка из трех самых просматриваемых фильмов за всю историю платформы Netflix.