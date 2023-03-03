Во дает: топ жутких выходок Лепса, которые потрясли народ

Григорий Лепс последнее время известен не только своим творчеством, но и громкими скандалами, которые обсуждают его фанаты и СМИ. Неоднократно артист попадал в новостные материалы, а чаще всего он выходит из себя на собственных концертах.

Так, несколько раз Лепс швырял микрофон в своих музыкантов или толпу. Например, на свадебном концерте в 2015 году он бросил оборудование прямо на сцену, а после ремонта продолжил выступление. Также он поступил и на недавнем концерте в Санкт-Петербурге, когда не допел песню и, швырнув микрофон, просто ушел за кулисы.

После концерта он ввязался в драку с посетителем кафе, где решил провести вечер. Как утверждали СМИ, потерпевший даже написал заявление в полицию на музыканта.

Многие поклонники неоднократно обвиняли Лепса в злоупотреблении алкоголем. В видео с концерта в 2016 году он якобы был настолько пьян, что чуть не упал со сцены. Но сам певец не прокомментировал эти домыслы.

В итоге из-за ряда громких историй Лепс заработал славу одного из самых скандальных музыкантов страны. А отсутствие официальных комментариев с его стороны, как уверены поклонники, лишь подтверждает эту репутацию.