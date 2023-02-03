Во что нищета превратила прелестницу 90-х: на бывшую жену Ефремова страшно смотреть

Судьба благоволила ей, но даже супруг не смог остановить ее тягу к саморазрушению.

Ксения Качалина была известна в России, а за рубежом ее роли удостаивались высоких призов, но каждый раз, когда удача улыбалась ей, она словно шла в другую сторону.

В 1993 году о Качалиной заговорили как о главной красавице на российской сцене: она снялась в фильме Сергея Соловьева «Над темной водой», ее игру высоко оценили на фестивали в Италии.

После ряда неудач в личной жизни актриса решила связать свою судьбу с Михаилом Ефремовым. Они познакомились на съемках исторической драмы «Романовы. Венценосная семья». Но потеря ребенка, одинаково переживаемая супругами, стала тем трагическим ударом, от которого она не смогла оправиться.

Качалина пристрастилась к спиртному и разрушила свою карьеру. После того, как Ефремов оказался в колонии, Качалина стала фактически нищенствовать. Ее квартира в Брюсовом переулке превратились в захламленную лачугу. Журналисты запечатлели ее глубокой старухой, хотя ей всего 51 год. На лице — следы пагубной привычки.