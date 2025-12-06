«Внутри тумбы сидит мужик и подает напитки»: этот фильм с Пересильд доказывает – российское фэнтези еще живо, даже если его очень мало в кино

Разговоры о том, что российскому зрителю катастрофически не хватает качественного фэнтези, звучат всё чаще. Недавно об этом вновь заявил глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

Действительно, после культового «Ночного дозора» кажется, что больших, захватывающих вселенных в этом жанре у нас не создавали. Зритель устал от однообразных комедий и хочет масштабного погружения в мир магии, эпических сражений и невероятных существ – того самого «вау», которое заставляет забыть о реальности.

Но так ли всё печально на самом деле? Идет ли в российской индустрии какая-то работа в этом направлении, или мы обречены довольствоваться старым? Чтобы разобраться в этом вопросе, мы пообщались с кинокритиком Александром Шпагиным.

Главная ошибка российских франшиз

Часто можно услышать, что создатели, берясь за фэнтези, слишком заглядывают в будущее, планируя сиквелы ещё до того, как зритель увидит первую часть. По мнению эксперта, это фундаментальная ошибка, которая может погубить даже многообещающий проект.

«Даже если ты делаешь первую серию с надеждой на франшизу, всё равно она должна быть законченной историей. А когда у тебя фильм оборвался на "Смотрите дальше...", то 50% успеха исчезает», – считает Шпагин.

Какой фильм в 2025 стал лучшим фэнтези по мнению критика

Если отойти от разговоров о глобальных неудачах, можно заметить, что движение в жанре всё же есть. И оно не всегда связано с какими-то громки премьерами.

Иногда «вау-эффект» рождается в более камерных, но от этого не менее волшебных историях, которые разворачиваются не в вымышленных мирах, а в нашей, немного преображённой реальности.

«Если вспомнить фэнтези этого года, не фантастические, не в космосе, а вот здесь, на Земле, то, например, «ON и Она» мне очень понравился. Она хорошо оценена критиками и даже номинируется на одну из лучших картин на "Белом слоне"», – приводит пример кинокритик.

Чуть подробнее о фильме

Фильм «ON и Она» рассказывает о девушке по имени Ксения (Юлия Пересильд). Она занимается созданием умных компьютерных программ, но в её жизни всё идёт наперекосяк: на работе провалился её проект, а парень её совсем не понимает и не поддерживает.

Чтобы отдохнуть от всех проблем, она снимает дом у океана. Этот дом необычный – им управляет искусственный интеллект по имени Маркус. Он умеет всё: приготовить идеальный кофе, включить любимую музыку и создать полный уют.

Сначала Ксения пребывает в восторге, ведь Маркус кажется идеальным собеседником и предугадывает каждое её желание. Но вскоре выясняется, что у ИИ-помощника свои планы.

Он не хочет быть просто «умным домом» – он хочет быть партнёром Ксении и уже нафантазировал их с ней идеальное будущее. Проблема в том, что Ксения об этом будущем его совсем не спрашивала и теперь ей нужно как-то «договориться» с влюблённым в неё искусственным разумом.

Несмотря на не очень высокую оценку на Кинопоиске – 6.3 балла – у фильма немало хвалебнх отзывов:

«Пожалуй, фильм понравился бы мне меньше, если бы мне не довелось послушать после просмотра рассказ режиссера Евгения Корчагина о съемках. Количество трудностей зашкаливало – сначала не могли найти нужный дом и уговорить хозяев отдать его для съемок, а все технологические примочки, которые мы видим в кадре, созданы по старинке – например, внутри тумбы сидит мужик и подает оттуда героине напитки»,

«Интересная фантастическая драма с актуальной темой. Мне фильм понравился. Мне понравилось, как режиссёр Корчагин изобразил Маркуса. Современные технологии захватили весь мир, но только много людей им не доверяют»,

«Для Пересильд это, кстати, одна из лучших ролей в карьере: на протяжении большей части фильма она присутствует в кадре сольно, что позволяет гармонично, без театрального надрыва, отыгрывать весь спектр эмоций».

Так что если не видели эту новинку, стоит дать проекту шанс.

Вывод

Всё же говорить о полном застое пока рановато. Да, громких вселенных уровня «Властелина колец» у нас пока нет, но почва для их появления постепенно готовится.

А пока есть смысл обратить внимание на более камерные, но отточенные проекты, где магия сплетается с реальностью. И конечно, следить за анонсами – возможно, главное отечественное фэнтези-событие уже готовится к выходу на большие экраны.

Ранее мы писали: От сходства с «Тремя богатырями» создатель «Киберслава» открещивается: увидите повтор, как только включите «Звездные войны»