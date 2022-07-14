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Киноафиша Статьи Внутреннее расследование: в допинг-скандале Валиевой рано ставить точку

Внутреннее расследование: в допинг-скандале Валиевой рано ставить точку

14 июля 2022 10:59
Внутреннее расследование: в допинг-скандале Валиевой рано ставить точку

Телеведущий не сомневается, что инцидент должен стать уроком для российского спорта.

Дмитрий Губерниев прокомментировал допинг-скандал с участием Камилы Валиевой. Как уверен комментатор, спортивным чиновникам нужно провести ряд дополнительных внутренних проверок.

С зимы этого года поклонники и эксперты активно обсуждают резонансную ситуацию, связанную со звездой фигурного катания. Как уверены чиновники, Валиева все же приняла допинг, из-за чего должна лишиться медали в командном зачете. Однако, по словам Губерниева, на этом нельзя ставить точку. Дело в том, что российским тренерам и спортивным функционерам необходимо провести тщательное расследование, чтобы скандал не повторился вновь.

«Наша задача сейчас — доказать, как это произошло, чтобы минимизировать риски, и в конце концов провести внутреннее расследование», — поделился комментатор в интервью для YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Также Губерниев признался, что не верит официальным заявлениям. Телеведущий не сомневается, что Валиева приняла какую-то специальную добавку, но не допинг. В то же время он не скрывает, что сборная тем самым нарушила общепринятые правила.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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