Внушительный список: кто мог бы сыграть Деточкина из фильма «Берегись автомобиля» вместо Смоктуновского

Иннокентий Смоктуновский прославился десятками ярких ролей, но особенно зрителям запомнился его Юрий Деточкин в картине Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Зрители до сих пор с восторгом реагируют на преображение артиста, однако изначально режиссер даже не думал звать звезду экрана в свой фильм.

Приступая к пробам, Рязанов видел в роли главного героя совершенно других артистов. В первую очередь он позвал Юрия Никулина, но артист отказался. Он совершенно не понимал мотивацию своего персонажа, из-за чего не мог достоверно вжиться в роль.

После этого режиссер обратился к Олегу Ефремову и Леониду Куравлеву. В первом он увидел не целеустремленного борца за справедливость, а волевого человека и руководителя, у второго же не было «легкого сдвига», необходимого для экранного Юрия Деточкина.

Уже после этого Рязанов пригласил Смоктуновского. И пусть первые пробы артиста прошли недостаточно хорошо, постановщик сразу же поверил ему и не ошибся. В картине звезда экрана лишь подтвердил свой статус талантливого актера и заработал похвалу от миллионов зрителей.