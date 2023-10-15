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Внуку Магомаева не повезло: россияне ахнули при виде внешности уехавшего из страны парня

15 октября 2023 10:45
Внуку Магомаева не повезло: россияне ахнули при виде внешности уехавшего из страны парня

Молодой человек видел деда только в раннем детстве.

О внимании Муслима Магомаева мечтала каждая советская женщина. Артист буквально очаровывал своей харизмой и бархатным голосом, никого не оставляя равнодушным.

Вопреки всем слухам о многочисленных романах певца, женат официально он был всего дважды. Большую часть жизни он провел в браке с Тамарой Синявской. Детей в их союзе не было.

А вот первая жена Офелия родила Магомаеву дочку Марину. Наследница исполнителя уже давно вместе с семьей проживает в США. Своего единственного внука Аллена известный артист видел всего лишь раз, когда мальчику было три года.

Теперь симпатичный молодой человек получает образование в престижном американском университете. Побольше узнать о родине своего предка он даже не пытается. А пользователи Сети считают, что Аллен не унаследовал ни капли импозантной внешности своего деда, которую так ценили советские поклонницы.

Внуку Магомаева не повезло: россияне ахнули при виде внешности уехавшего из страны парня

«Вообще не похож на деда», «Ни малейшего сходства! Даже и дальней родней не назовешь», «Абсолютно другой тип лица. Внук возле деда и рядом не стоял», — отмечают комментаторы.

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press, кадр из программы «Эксклюзив»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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