Внуку Магомаева не повезло: россияне ахнули при виде внешности уехавшего из страны парня

О внимании Муслима Магомаева мечтала каждая советская женщина. Артист буквально очаровывал своей харизмой и бархатным голосом, никого не оставляя равнодушным.

Вопреки всем слухам о многочисленных романах певца, женат официально он был всего дважды. Большую часть жизни он провел в браке с Тамарой Синявской. Детей в их союзе не было.

А вот первая жена Офелия родила Магомаеву дочку Марину. Наследница исполнителя уже давно вместе с семьей проживает в США. Своего единственного внука Аллена известный артист видел всего лишь раз, когда мальчику было три года.

Теперь симпатичный молодой человек получает образование в престижном американском университете. Побольше узнать о родине своего предка он даже не пытается. А пользователи Сети считают, что Аллен не унаследовал ни капли импозантной внешности своего деда, которую так ценили советские поклонницы.