Внуку кумира советских женщин прямая дорога в Голливуд: осторожно, не влюбитесь

Валерий Приемыхов стал известен благодаря картинам «Пацаны» и «Холодное лето пятьдесят третьего...». В харизматичного артиста влюблялись без памяти как его коллеги-актрисы, так и обычные женщины. У самого Приемыхова было множество романов.

Первой избранницей актера стала Лариса Марченко. Она родила от Валерия Михайловича дочь Нину, которая стала единственным официально признанным ребенком артиста. Сегодня наследница советского кумира уже взрослая женщина, которая воспитывает троих детей.

Один из сыновей Нины растет будущим сердцеедом. У него правильные черты лица, светло-русые волосы и голубые глаза. Красивому юноше прямая дорога в Голливуд. Вполне вероятно, что однажды он станет намного популярнее своего деда.

Увы, официальный брак Приемыхова и Марченко так и не состоялся. На съемках «Пацанов» актер закрутил роман с Ольгой Машной, которая была намного его моложе. Он сразу же женился на ней, однако союз продержался всего четыре года. После этого у артиста было множество романов и еще один брак.