Внуков королевы лишили титулов: решение поразило всю страну

После смерти Елизаветы II звание ныне живущего монарха, дольше всего находящегося на троне, перешло главе Дании Маргрете II. Трон она заняла в 1972 году. А недавно 82-летняя королева решилась на неожиданный поступок. Она лишила титулов половину своих внуков. Со следующего года пользоваться полномочиями королевской семьи не смогут дети ее сына, принца Иоахима. Сейчас трем его сыновьям и дочери от 10 до 23 лет.

При этом дети другого сына королевы — принца Фредерика — сохранили титулы. Теперь вся страна гадает, чем же Маргрете II так прогневал младший сын. По официальной причине, семья захотела предоставить возможность молодым людям жить «нормальной жизнью». Однако оставшиеся без регалий наследники уже дали интервью прессе, признавшись, что они раздавлены решением бабушки и не понимают, как существовать дальше без своих прежних личностей. В заявлении королева подчеркнула, что довольно долго раздумывала над этим соображением и пришла к выводу, что таким образом только поможет внукам.