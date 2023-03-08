Внуки с бабушкой на одно лицо: ахнете, увидев тещу Евгения Плющенко (фото)

Евгений Плющенко и Яна Рудковская — одна из самых ярких звездных пар. Именитый продюсер и олимпийский чемпион воспитывают двоих сыновей, 10-летнего Александра и двухлетнего Арсения, и охотно делятся подробностями личной жизни со своими многочисленными поклонниками.

Например, не так давно Рудковская призналась, что вместе с наследниками и своей мамой Светланой Николаевной побывала на концерте Димы Билана. Впоследствии она опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой запечатлена с родительницей и сыновьями.

Увидев этот кадр, интернет-пользователи были удивлены тому, как выглядит теща Плющенко. Многие отметили поразительное сходство бабушки с внуками, а особенно с младшим Арсением. При этом подписчики засыпали Светлану Николаевну комплиментами, подчеркнув, что она выглядит невероятно молодо и привлекательно.