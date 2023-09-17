Внуки Понаровской отличаются от многих детей: дело не только в том, что мулаты

Ирина Понаровская лишена возможности часто видеться с любимыми внуками, из-за чего немало переживает. Вместе с отцом Энтони Роддом и матерью Анной Чайниковой они живут в другой стране. Джазовая певица осталась в России и со стороны наблюдает за тем, как растут отпрыски ее единственного сына. Благо с появлением социальных сетей это не проблема.

В блоге невестки исполнительницы часто появляются семейные снимки.

Очевидно, что звездные наследники сильно отличаются от других детей. Во-первых, потому что они мулаты. А во-вторых, потому что носят редкие необычные имена. Девочку зовут Шарлоттой, а мальчика —Эриком.

Внук исполнительницы уже школьник, а внучка все еще ходит в детский сад. Брат и сестра живут, ни в чем не нуждаясь. Родд стал ювелирным дизайнером и на заработки не жалуется. Для своей семьи он купил большой дом, где для комфортной жизни есть абсолютно все.