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Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит

8 августа 2023 17:15
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит

Режиссер не стремится к общению с малышами.

Вот уже 25 лет Андрей Кончаловский живет в браке с Юлией Высоцкой. Именно в отношениях с молодой актрисой режиссер показал себя как примерный семьянин, хотя ранее слыл настоящим ловеласом. На его счету было пять браков и несколько романов на стороне. Кроме того, Кончаловский не только многодетный отец, но и дедушка.

Вот только некоторых из своих внуков постановщик даже не видел живьем. Об этом рассказала первая жена мэтра Наталья Аринбасарова. В их браке на свет появился Егор Кончаловский, который уже сам стал известным режиссером.

При этом с отцом постановщик общается крайне редко, как и его мать. У них не сложились близкие отношения. Аринбасарова иногда отсылает Кончаловскому-старшему снимки внуков, но лично познакомиться с наследниками сына и проводить с ними время режиссер не спешит. Самый младший мальчик Марат, который родился в этом январе, и вовсе не знает своего известного дедушку.

По словам Аринбасаровой, такое поведение бывшего мужа не вызывает у нее удивления. Ведь все члены семьи заняты своими делами.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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