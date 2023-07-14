Внукам повезло: самые лучшие бабушки среди знаков Зодиака

Перспективу провести каникулы или выходные у бабушки дети воспринимают по-разному. Одни начинают капризничать и просить родителей оставить их дома, потому что в гостях скучно, другие же приходят в восторг и немедленно бегут собирать вещи и игрушки. Звезды говорят, что лучшие в мире бабушки появляются на свет под определенными знаками зодиака. Рассказываем, кого обожают дети, внуки, правнуки и вся окрестная детвора.

Близнецы

“Какая же это бабушка? Это и не бабушка вовсе!” - говорят некоторые, увидев в первый раз представительницу воздушного знака. Все дело в том, что даже в преклонном возрасте женщина-Близнецы ухитряется сохранить необыкновенный задор, креативность и моложавый вид. Внуки просто без ума от нее, потому что каждый поход в гости превращается в приключение.

Бабушка-Близнецы необыкновенно общительная, внуки свободно могут обсуждать с ней любые темы и проблемы.

А еще у нее есть чутье на таланты, и, заметив у ребенка склонность к какому-либо занятию, представительница знака всячески способствует ее развитию. С такой бабулей всегда весело, интересно и уютно.

Рак

Бабушка-Рак бесконечно любит своих внуков и демонстрирует им это всеми возможными способами. Она всегда приготовит к приходу ребенка что-нибудь вкусненькое, побалует его любимыми блюдами, а пока будет накрывать на стол, еще и сказку интересную расскажет. У нее дома всегда уютно и спокойно, словно в какой-нибудь волшебной сказке.

Эта бабуля держит дома много животных, поэтому поход в гости к ней всегда приносит внукам множество радостных эмоций.

Больше всего на свете они любят поуютнее устроиться на диване с мурчащим котом в руках, наблюдать за тем, как бабушка-Рак рукодельничает и слушать из ее уст интересные байки и истории.

Весы

Бабушка, рожденная под воздушным знаком зодиака, убеждена, что ее миссия - эстетическое воспитание внуков. Поэтому она с энтузиазмом берется за то, чтобы заниматься с ними творчеством, водить на концерты, спектакли, в кино и т.д. Дети всегда с восторгом ждут этих походов, потому что бабуля-Весы выбирает самые интересные варианты досуга.

Нередко под чутким руководством этой бабушки внуки учатся читать, писать и считать еще задолго до поступления в первый класс.

Женщина-Весы учит своих внучат быть добрыми, справедливыми, приходить на помощь тем, кто в этом нуждается. Но в то же время не позволяет расти мягкотелыми, ее внуки знают, как при необходимости постоять за себя.