Внука старого Бальтазара из «Человека-амфибии» видели на экране сотни раз: о нем мечтала каждая

Создатели картины «Человек-амфибия» собрали потрясающий актерский состав. Роль Бальтазара, отца Гуттиэре, досталась известному советскому артисту Анатолию Смиранину. Спустя много лет его внук стал звездой кино и кумиром школьниц.

Анатолия назвали в честь его прославленного деда. К слову, отец актера тоже получил это имя. Смиранин проснулся знаменитым после выхода сериала «Две судьбы 2: Голубая кровь». Актер также появился в картинах «Я не вернусь», «Грехи отцов», «Золотые парни» и в других лентах.

Смиранин часто воплощал образы обаятельных негодяев, чем заставлял трепетать девичьи сердца. О нем мечтала каждая, ведь Анатолий был ярким статным брюнетом с голубыми глазами — было трудно в него не влюбиться.

Однако внук «Бальтазара» внезапно исчез с экранов на пике славы. Смиранин сосредоточился на театральных работах, где он в полной мере раскрывает свой талант. О возвращении в кино Анатолий даже не мечтает. По словам актера, ему надоели бессмысленные сюжеты о любовных треугольниках.