Внука Олега Янковского едва не погнали взашей из кино: вот в чем дело

Иван Янковский уверенно продолжает дело своего именитого дедушки Олега Янковского. Внук народного артиста является одним из самых востребованных актеров страны. Однако не все кинотворцы разделяют всеобщий восторг от персоны Ивана.

Так, сценарист сериала «Плакать нельзя» Алексей Колмогоров был категорически против того, чтобы Янковский снимался в этом проекте. Актер, по его словам, совершенно не подходил на главную роль. Кроме того, Колмогоров отметил, что Иван слишком красив для образа главного героя. Так из-за видной внешности актера едва не выгнали из кинопроекта.

На кандидатуре Янковского настаивала режиссер Наталья Назарова, и в итоге ей удалось переубедить сценариста. По ее словам, медийный артист необходим, чтобы сделать кассу, как передают авторы «Экспресс газеты».

Сюжет сериала «Плакать нельзя» рассказывает о русской девушке, живущей в Скандинавии. Спецслужбы забирают ее сына, и теперь героине предстоит отвоевать право на своего ребенка. Поможет ей в этом непростом деле один выходец из России, работающий в полиции.