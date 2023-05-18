Внук Веры Алентовой готов жениться: невеста разочарует многих (фото)

Внук Веры Алентовой и сын Юлии Меньшовой Андрей Гордин активно готовится к свадьбе. Недавно он написал в своих соцсетях, что ищет фотографа для предстоящего торжественного мероприятия.

Известно, что избранница Андрея Мария Кукушкина старше жениха на пару лет. Как и у Гордина, ее карьера связана с кино. Марию можно увидеть в картинах «Триггер» и «Домашнее поле», а в сериале «Ангел мести» ей досталась главная роль.

Бурный роман Гордина и Кукушкиной начался после того, как Андрей расстался со Светланой Бушуевой. Они встречались в студенческую пору, однако эти отношения рухнули.

А вот с Кукушкиной звездный наследник обрел настоящее счастье, раз дело идет к свадьбе. Однако не все поклонницы Гордина одобрили его выбор. Мария, на их взгляд, слишком проста и неприметна для такого красавца, как Андрей. Избранница актера бледная и худая девушка с посредственными чертами, да еще и старше своего возлюбленного. Мария уступает по красоте и матери Гордина, и его прославленной бабушке.