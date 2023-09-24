Внук самого красивого актера СССР: Ивана Янковского признали новым секс-символом

Впервые Иван Янковский появился на экранах в 2000 году, сыграв эпизодическую роль в работе своего дедушки Олеша Янковского «Приходи на меня посмотреть». С того времени артист не покидает съемочную площадку. И, как оказалось, публика его расхваливает не только за талант.

Как уверены пользователи Сети, Янковского можно смело назвать одним из самых привлекательных артистов своего поколения. Судя по многочисленным опросам, артист давно обогнал по популярности Александра Петрова и Александра Горчилина и в ближайшие годы точно может стать главным секс-символом страны.

Фанаты уверены, что в каждом новом проекте Янковский открывает себя с новой стороны. Он старательно оттачивает свое мастерство, а эффектная внешность и харизма помогают ему перевоплощаться в любых героев.