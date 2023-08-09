Внук Рязанова вырос выдающимся человеком: вы даже не догадывались

Эльдар Рязанов лишь однажды стал отцом: в первом браке с Зоей Фоминой на свет появилась их дочь Ольга. Наследница знаменитостей всю жизнь поддерживала связь с отцом, несмотря на развод родителей, а в 1987 году режиссер стал дедом.

Его внук Дмитрий с детства воспитывался в творческой среде. И немало времени проводил в компании знаменитого дедушки, который привил ему любовь к искусству.

После окончания школы Дмитрий решил связать свою жизнь с журналистикой. Последние годы он работает редактором на одном из федеральных каналов. Свободное же время мужчина тратит на танцы, которыми занимается профессионально, и литературу.

К личной жизни внук легенды советского кино старается не привлекать внимание публики. Дмитрий не стремится стать героем ток-шоу и редко дает интервью. И это качество, как уверены поклонники, раскрывает мужчину лишь с положительной стороны.