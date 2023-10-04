Внук Пугачевой страдает из-за неизлечимой болезни: операция не спасет

Несмотря на молодой возраст, внук Примадонны уже страдает от хронического недомогания. 32-летний Никита Пресняков заявил, что врачи обнаружили у него опасный недуг, который не лечится.

В желчном пузыре музыканта нашли полипы — доброкачественные опухоли. По словам певца, они образовались из-за его неправильного питания. На протяжении многих лет Пресняков мог обходиться в день одним лишь плотным завтраком и редко ужином. Из-за этого в его желчном пузыре и наросли холестериновые полипы.

Врачи с настороженностью относятся к такому диагнозу. Считается, что если полипов больше трех, а они растут в размерах, то это может привести к предраковому состоянию.

Исполнитель объяснил, что вылечить такие опухоли невозможно, однако медики рекомендовали ему остановить их развитие. Для этого Преснякову до конца жизни придется придерживаться определенной диеты. Есть более радикальный метод — например, полностью вырезать желчный пузырь. Но пока музыкант воздерживается от него, ведь, возможно, операция не спасет.