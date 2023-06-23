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Внук обомлел, увидев звездную бабушку из «Чародеев» в новом образе: помолодела на десятки лет

23 июня 2023 12:45
Внук обомлел, увидев звездную бабушку из «Чародеев» в новом образе: помолодела на десятки лет

Знаменитости понадобилась помощь стилистов.

Александра Яковлева когда-то была известной актрисой, но во время перестройки завершила свою карьеру. У знаменитости есть пять высших образований, она попробовала себя в разных отраслях, но в итоге стала железнодорожником. И лишилась былого очарования.

Оказавшись вдали от мира кино звезда «Чародеев» стала носить строгие официальные костюмы, которые ее совсем не красили. Тогда дочь Яковлевой отправила ее на шоу «Модный приговор». Спорить с этим Александра Евгеньевна не стала. Она призналась, что ей действительно нужна помощь стилистов. По уверению артистки, однажды она не пошла на кинофестиваль только потому, что ей было нечего надеть.

Команда проекта проделала большую работу — Яковлева вновь облачилась в женственные платья и юбки. В новом образе она помолодела на десятки лет и восхитила своего внука, который пришел, чтобы поддержать знаменитую родственницу.

Внук обомлел, увидев звездную бабушку из «Чародеев» в новом образе: помолодела на десятки лет

«Даже не знаю, можно ли теперь бабушку называть бабушкой», — заметил восторженный юноша.

Фото: Кадр из фильма «Чародеи» (1982), кадры из шоу «Модный приговор»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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