Внук обомлел, увидев звездную бабушку из «Чародеев» в новом образе: помолодела на десятки лет

Александра Яковлева когда-то была известной актрисой, но во время перестройки завершила свою карьеру. У знаменитости есть пять высших образований, она попробовала себя в разных отраслях, но в итоге стала железнодорожником. И лишилась былого очарования.

Оказавшись вдали от мира кино звезда «Чародеев» стала носить строгие официальные костюмы, которые ее совсем не красили. Тогда дочь Яковлевой отправила ее на шоу «Модный приговор». Спорить с этим Александра Евгеньевна не стала. Она призналась, что ей действительно нужна помощь стилистов. По уверению артистки, однажды она не пошла на кинофестиваль только потому, что ей было нечего надеть.

Команда проекта проделала большую работу — Яковлева вновь облачилась в женственные платья и юбки. В новом образе она помолодела на десятки лет и восхитила своего внука, который пришел, чтобы поддержать знаменитую родственницу.