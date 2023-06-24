Внук Миронова женился на скромнице: в звездную семью не вписывается (фото)

Внук Андрея Миронова, 31-летний Андрей, давно нашел свое счастье. Звездный наследник связал себя узами брака с Ксенией Паласис, но эта пара вызывает у публики скорее недоумение, нежели восхищение.

До свадьбы возлюбленные встречались несколько лет. Избранница Удалова-Миронова к шоу-бизнесу не имеет никакого отношения: Паласис из семьи врачей. Для себя же она выбрала профессию архитектора.

Жена актера избегает публичности и страницу в социальных сетях предпочитает держать закрытой. Тем не менее в Интернете можно увидеть совместные фотографии возлюбленных. И многим кажется, что Ксения в звездную семью никак не вписывается и красавцу-супругу совсем не подходит.

Паласис выглядит и ведет себя как настоящая скромница. Судя по кадрам в Сети, она не склонна эпатировать публику ярким макияжем или дерзкими нарядами. Да и внешность у нее, как отмечают в Сети, невыразительная.