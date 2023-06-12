Внук Максаковой окрутил миллионершу: обомлеете, когда ее увидите

Людмила Максакова известна по фильмам «Летучая мышь», «Плохой хороший человек» и по многим другим советским кинохитам. Она построила успешную карьеру, однако в личной жизни ей не всегда везло. Того же нельзя сказать о внуке Максаковой Петре, который женился на миллионерше.

Единственный сын актрисы Максим родился в ее гражданском браке с художником Феликсом-Львом Збарским. Он также известен как супруг легендарной советской модели Регины Збарской. Позднее Феликс-Лев эмигрировал, и актриса дала сыну свою фамилию. Поэтому ее внук Петр тоже является Максаковым.

Его пассией стала Галина, дочь самого Валентина Юдашкина. Петру можно только позавидовать, ведь он «отхватил» не только наследницу миллионов, но и настоящую красавицу. У Галины роскошные волосы, выразительные глаза и пухлые губы.

Сегодня счастливые супруги воспитывают троих детей — двух мальчиков и девочку. Так породнились два звездных семейства — Юдашкины и Максаковы.