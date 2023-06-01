Внук Фроси Бурлаковой унаследовал главную особенность звезды: увидите фото и поймете

Миллионы жителей СССР запомнили Екатерину Савинову по культовой роли, роли Фроси Бурлаковой. Доходило даже до того, что поклонники «забывали» настоящее имя актрисы и любовно звали ее Фросей. И ничего удивительного в этом бы не было, если бы у Савиновой была только одна роль. Но артистка успела «засветиться» во множестве картин, чтобы по иронии судьбы стать заложницей лишь одной.

В Союзе Фросю Бурлакову обожали не только за актерский талант, но и за внешние данные. Ее красоту вкупе с одной тонкой и милой особенностью унаследовал и единственный внук Ваня. Поразительное сходство парня с бабушкой заметно даже невооруженным глазом. Но вот общий «изъян» бабушки и внука до сих пор заметен лишь преданным фанатам.