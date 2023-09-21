«Внук» Баталова женился: невесту оплевали прямо в свадебном платье

У прославленного советского актера Алексея Баталова было не только две прекрасных дочери, но и любимая племянница. Анна Ардова не только пошла по стопам дяди, но и построила весьма успешную карьеру. Сегодня женщина радуется новому статусу — она стала свекровью. Об этом событии артистка рассказала в социальных сетях.

Сыну звезды Антону Шаврину 23 года, но он уже обрел счастье в личной жизни. На днях молодой человек женился на своей избраннице. Внучатый племянник Баталова не любит распространяться о личной жизни, поэтому имя невесты остается неизвестным. Но ее внешний вид вызвал в Сети бурные обсуждения.

Девушка отказалась от традиционного свадебного платья и явилась на регистрацию в простой белой рубашке и черный ботинках. Волосы возлюбленная Антона оставила распущенными, а от макияжа и вовсе воздержалась. Сам Шаврин надел на бракосочетание черную рубашку и килт.

Публика раскритиковала наряды молодых, как и саму невесту.

«На платье денег не хватило», «Страшненькая какая, ужас», — пишут в комментариях под видео с новобрачными.

Но кажется, что самим влюбленным нет до этого никакого дела. В кадре они выглядят абсолютно счастливыми.