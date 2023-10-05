Внук Бальтазара из «Человека-амфибии» стал актером: увидите фото и сразу вспомните

Пошел по стопам деда, но не смог достичь той же славы.

Создателям фильма «Человек-амфибия» удалось собрать потрясающий актерский состав. И речь не только об Ихтиандре и Гутиэре, но и о других героях. Отца девушки Бальтазара сыграл Анатолий Смиранин. Сам того не зная, он положил начало актерской династии. Внук артиста решил пойти по стопам деда.

Выбор профессии для молодого человека был предрешен с рождения. Его назвали Анатолием в честь знаменитого деда. Пока Смиранин-младший так и не смог добиться такой же популярности, но сыграл уже немало заметных ролей в сериалах и фильмах. Среди работ молодого актера значатся «Золотые парни», «Я не вернусь» и продолжение популярного проекта «Две судьбы».

Привлекательному молодому человеку предлагают в основном отрицательных персонажей — обаятельных негодяев, которые разбивают одно за другим женские сердца. Однообразные герои вскоре наскучили Анатолию, и он решил завершить актерскую карьеру.